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Специалист спрогнозировал изменения в гардеробе москвичей
Фото: Pixabay

Специалист спрогнозировал изменения в гардеробе москвичей

Елизавета Борисова

Общество

В связи с изменением климата москвичи смогут полностью изменить свой гардероб в будущем, убрав из него одежду для околонулевых температур. Об этом во вторник, 16 марта, рассказал руководитель форсайт-группы рынка WearNet Национальной технологической инициативы Алексей Баженов.

Эксперт напомнил, что лето-2020 стало для Европы самым жарким в истории, что привело к преобладанию маек, шорт и сандалий в гардеробах европейцев. Что касается москвичей, то стоит ожидать снижения продаж демисезонной одежды. Из-за резких изменений погоды столичный снег достаточно быстро сменяется сухим асфальтом, а время носки курток и пальто сокращается до одной–двух недель.

С каждым годом становится все актуальнее одежда-трансформер — куртки с отстегиваемыми подкладками и капюшоном и кофты со снимаемым начесом. Функциональность одежды становится стратегическим трендом. Отмечается, что отходы производства должны служить сырьем для другого производственного процесса, сообщают «Известия».

Напомним, по мнению специалистов, Россию и другие страны Северного полушария ожидают серьезные климатические изменения к 2100 году. Если не будут приняты меры по смягчению последствий изменения климата, то через 80 лет лето будет длиться около полугода.

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