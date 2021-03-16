Участники проекта «Московское долголетие» поделились впечатлениями после вакцинации от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Старшее поколение москвичей постепенно возвращается к привычному ритму жизни: в городе снято большинство ограничений, самоизоляция для горожан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями по решению мэра Москвы перестала быть обязательной и носит рекомендательный характер.

По данным Департамента здравоохранения города Москвы, прививку от коронавируса сделали уже более 700 тысяч человек, из них около 50 процентов — жители старше 60 лет. Специалисты отмечают, что пожилые люди хорошо переносят вакцинацию.

Участники проекта «Московское долголетие» активно участвуют в вакцинации и делятся своими впечатлениями о новом для всех опыте.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

79-летняя Татьяна Васильевна Храмова решила сделать прививку, чтобы обезопасить себя от болезни и спокойно общаться с внуками и правнуками. О прививке она узнала от внука и почти сразу решила, что будет вакцинироваться.

— Я решила сделать прививку, чтобы быть спокойной и не бояться заразиться или заразить других. О старте вакцинации для пожилых я узнала от внука перед Новым годом, а уже в январе записалась на сайте mos.ru на первый укол. После прививки у меня не было никаких побочных эффектов. Я стала агитировать своих знакомых, и уже четверо моих друзей, таких же пенсионеров, привились и тоже чувствуют себя прекрасно. Не надо бояться, главное, понимать, что это на данный момент единственная возможность жить полноценной жизнью и не болеть, — говорит Татьяна Васильевна.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Супруги Гущины — 58-летняя Нина и 65-летний Вячеслав — также стали одними из первых, кто решил сделать прививку. По словам Нины, они хотели записаться в ряды добровольцев и, узнав о начале вакцинации для пенсионеров, сразу пошли в поликлинику. По словам супругов, страха перед прививкой у них не было, они доверяют врачам и хотят быть спокойными за свое здоровье.

— Я верю в эффективность вакцинирования, поскольку сам испытал на себе действие прививки от гриппа. Где-то пять лет назад я очень тяжело перенес грипп и с тех пор каждый год делаю прививку. Хочу отметить, что с того момента я забыл об этом заболевании. Как только узнали о вакцине от коронавируса, сразу с супругой решили делать. К сожалению, среди моих знакомых были те, кто не пережил заболевание, поэтому у меня не было никаких сомнений насчет необходимости прививки. Я уверен, чем больше людей придет к тому же, тем быстрее все это закончится, и мы сможем вернуться к полноценной жизни без страхов, — говорит Вячеслав Гущин.

Нина Гущина добавила, что до вакцинации испытывала эмоциональный дискомфорт и страх заболеть коронавирусом, но как только ей ввели первый компонент, психологическое состояние улучшилось, появилась уверенность и спокойствие. Также она отметила, что у них с супругом не было побочных действий.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Еще одна участница проекта «Московское долголетие» — 66-летняя Елена Юдакова — не сомневалась, что прививка ей нужна.

— У меня нет никаких предрассудков насчет вакцинации. Нам и нашим детям делали определенный набор прививок с рождения. Мы никогда даже вопросом не задавались о том, вредно это или нет. Я понимаю, что благодаря прививкам мои дети смогли избежать многих страшных инфекционных заболеваний. И сейчас у меня нет никаких оснований не доверять новой вакцине. Я узнала, что научный институт, разработавший прививку, работает уже более ста лет в области эпидемиологии и иммунологии и пользуется огромным авторитетом в мире. И я не на минуту не сомневалась, что прививка надежна и не несет мне вред, — говорит Елена Юдакова.

Елена также отметила, что у нее не было дискомфорта.

— После прививки у меня не было никаких недомоганий. Я, конечно, продолжаю носить маску, но при этом у меня появилась внутренняя уверенность в том, что теперь я действительно защищена. Слышала мнение специалистов, что ковид останется с нами навсегда и, как мне кажется, прививка может стать единственным способом защитить себя, близких и окружающих людей, — говорит Елена Юдакова.

Сейчас горожане могут сделать прививку в одном из ста пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Также в Москве работают выездные бригады вакцинации в торговых центрах и других популярных городских объектах, в них получить прививку можно без предварительной записи. Подробную информацию можно узнать на сайте mos.ru.

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