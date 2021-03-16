Девочка с мороженым: советское фото вызвало оживленную дискуссию в Twitter

Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Советское фото, на котором изображена девочка с мороженым, стало причиной острой дискуссии в Twitter. Мнения пользователей социальной сети о качестве пломбира в СССР разделилось.

На упомянутой фотографии запечатлена девочка в белом платке. В руке у нее мороженое пломбир в вафельном стаканчике.

— Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жестких в мире. Он был введен еще 12 марта 1941 года, — говорится в описании к снимку в аккаунте «Жизнь в СССР».

Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жёстких в мире. Он был введён ещё 12 марта 1941 года pic.twitter.com/foqwAhufey — Жизнь в СССР! (@ussrlife) March 13, 2021

Пользователи высказали разное отношение к советскому мороженому. У одних данный продукт советского пищепрома вызывает сугубо положительные воспоминания, у других ­— скорее негативные чувства.

«Да, мороженое было вкуснейшее»; «В ГУМе самое вкусное было. Нынче не сравнить, не тот вкус»; «10-й круг пошел с мороженым. Больше гордиться нечем, в то время как тогда альтернативы не было, разве что вода с сахаром»; «Какая замечательная чушь» — приводит комментарии подписчиков «Lenta.ru».

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