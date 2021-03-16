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Почти 70 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала марта
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти 70 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве с начала марта

Анастасия Волоснова

Город

За первую половину марта в Москве выпало 66 процентов месячной нормы осадков. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Отмечается, что большая часть осадков выпала в виде снега. Однако в последние несколько дней снег начал чередоваться с дождем.

— Наибольшее количество осадков (в виде снега) московская земля получила 7 марта — семь миллиметров. Нередки в начале весны были и ветреные дни, порывы достигали 14 метров секунду. Снежный покров на севере города составляет 41 сантиметр, на юге — 39 сантиметров, на северо-западе уменьшился до 29 сантиметров, — уточняется в сообщении.

По данным синоптиков, самым теплым днем текущего месяца остается 2 марта, так как температура поднялась до плюс 5,4 градуса. Средняя температура в первые недели марта на 1,4 градуса ниже установленной нормы, добавили специалисты.

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