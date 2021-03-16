Врач-инфекционист опроверг сообщения о «хорошем симптоме» коронавируса

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«Хорошим симптомом» коронавирусной инфекции испанские ученые назвали потерю обоняния. Иностранные научные деятели считают, что этот факт указывает на достаточную силу иммунного ответа, а также на снижение опасности возникновения цитокинового синдрома. С этими выводами не согласился заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов, сообщает «Радио 1».

— Согласно моим практическим наблюдениям, к сожалению, среди тех, кто тяжело переносил COVID-19 и у кого развивался цитокиновый шторм, потеря обоняния была достаточно часто. Так что для выводов нужна более полная статистика. И не только проценты, но и абсолютные цифры, которые не привели в испанском исследовании, — объяснил Рябов.

По его словам, потеря обоняния в медицине называется аносмией. Ее природа на фоне пандемии, как объяснил эксперт, пока не ясна. Ранее считалось, что, если пропал нюх, иммунные клетки встретили вирус именно в носу. Однако на практике выяснилось, что это немного не так.

— Потом предположили, что аносмия при коронавирусе связана с поражением не клеток в полости носа, а центров обоняния, которые находятся в головном мозге. И от этой версии пока не отказались, — добавил Рябов.

Он также отметил, что более полной информацией о заболевании ученые будут обладать к весне 2022 года.

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