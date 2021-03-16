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Онищенко заявил о пользе обнаружения в России южноафриканского штамма коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Онищенко заявил о пользе обнаружения в России южноафриканского штамма коронавируса

Ростислав Зубков

Здоровье

Выявление в России южноафриканского штамма коронавируса — это рабочий момент, который к тому же сигнализирует об определенных хороших моментах. Так, на новость о проникновении мутации COVID-19 в РФ отреагировал эпидемиолог, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Напомним, о появлении двух изолятов, относящихся к штамму ковида из ЮАР, 16 марта сообщил Роспотребнадзор.

По мнению Онищенко, в регистрации первых российских пациентов с южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции нет ничего удивительного.

— Это рабочий момент, и первое, о чем он нам говорит, так это то, что у нас (в России — прим. «ВМ») есть возможности обнаружить эту мутацию. Не все страны могут это сделать, — сказал медик в разговоре с «Вечерней Москвой».

Собеседник «ВМ» заявил, что ничего страшного в очередном штамме ковида нет, с ним будут вести работу. В частности, по словам Онищенко, будет проведена еще одна диагностика.

Экс-глава Роспотребнадзора уточнил, что мутировавший в ЮАР вирус не будет угрожать тем, кто уже переболел ковидом, либо привился от него.

— Изменения, которые произошли в COVID-19, а у него уже второй десяток подтипов пошел, не позволяют ему преодолевать иммунитет, имеющийся у вакцинированных или переболевших. Не надо панику разводить, — призвал Онищенко.

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