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Обманывающий тесты штамм коронавируса появился во Франции
Фото: twitter.com/XHNews

Обманывающий тесты штамм коронавируса появился во Франции

Виктория Родимкина

В мире

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, который особенно сложно выявить с помощью обычных ПЦР-тестов. Об этом сообщает газета «Le Parisien» со ссылкой на французское министерство здравоохранения во вторник, 16 марта.

Утоняется, что новую мутацию COVID-19 выявили у восьми человек. По данным властей, новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течению заболевания.

Особенность этой мутации состоит в том, что его, предположительно, сложнее вычислить с помощью обычных тестов на COVID-19. У пациентов наблюдались все симптомы заболевания, однако тесты давали отрицательный результат. Для диагностики заболевания необходимы анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса выявили в России.

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Читайте также: Тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 зарегистрировали в России

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