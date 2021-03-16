Обманывающий тесты штамм коронавируса появился во Франции

Фото: twitter.com/XHNews

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, который особенно сложно выявить с помощью обычных ПЦР-тестов. Об этом сообщает газета «Le Parisien» со ссылкой на французское министерство здравоохранения во вторник, 16 марта.

Утоняется, что новую мутацию COVID-19 выявили у восьми человек. По данным властей, новый штамм не является более заразным и не приводит к более тяжелому течению заболевания.

Особенность этой мутации состоит в том, что его, предположительно, сложнее вычислить с помощью обычных тестов на COVID-19. У пациентов наблюдались все симптомы заболевания, однако тесты давали отрицательный результат. Для диагностики заболевания необходимы анализы крови и ПЦР-тесты образцов из нижних дыхательных путей.

Ранее сообщалось, что южноафриканский штамм коронавируса выявили в России.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Тест-систему для выявления британского штамма COVID-19 зарегистрировали в России