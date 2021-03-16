Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Снег в Москве будет лежать весь март несмотря на положительную температуру в конце месяца. Об этом во вторник. 16 марта, сообщили на портале «Метеоновости».

Отмечается, что вторая половина марта не обойдется без снега и ночных морозов. С 17 по 22 марта температура воздуха в столице будет отрицательной. В последние пять дней марта средняя суточная температура станет положительной, но этого будет недостаточно, чтобы растопить весь снег в городе.

Ранее жителей столицы предупредили о температурных колебаниях до конца недели.

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