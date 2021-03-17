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Птенцов-«лихачей» начали выхаживать в столичных «Сокольниках»
Фото: Pixabay

Птенцов-«лихачей» начали выхаживать в столичных «Сокольниках»

Елена Фролова

Животные

Птенцов, которые из-за неопытности получили травмы во время перелета, начали принимать специалисты орнитария в московских «Сокольниках». Об этом руководитель учреждения Вадим Мишин рассказал РИАМО.

— К нам начали приносить тех птиц, которые улетают. Например, перелет начался сейчас у таких пернатых, как клесты-сосновики. А молодые неопытные клестята попадают в разные истории, разгоняются и врезаются куда-нибудь, поэтому получают травмы. Сейчас молодежь тянется на север, лихачит, у ее представителей азарт, — пояснил Мишин.

По его словам, на данный момент в орнитарии выхаживают двух травмированных молодых птенцов, один из которых повредил крыло. Как отмечают специалисты, на дальние расстояния он больше не сможет летать, поэтому останется в «Сокольниках».

Второй же клест получил незначительное сотрясение мозга. После полного восстановления его выпустят на волю.

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