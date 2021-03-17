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Израиль планирует восстановить авиасообщение с Россией через несколько недель
Фото: Минобороны РФ

Израиль планирует восстановить авиасообщение с Россией через несколько недель

Виктория Родимкина

Транспорт

Израиль планирует через несколько недель возобновить авиасообщение с Россией, которое было прервано на фоне распространения коронавируса. Об этом рассказал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в среду, 17 марта.

— Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, — цитирует Ашкенази ТАСС.

По словам министра, Израиль постарается открыть все остальные маршруты как можно скорее.

С 16 марта правительство Израиля решило возобновить прерванное в конце января авиасообщение по всем направлениям при сохранении квоты на прилет в страну до трех тысяч пассажиров в день.

Ранее стало известно, что Греция с 14 марта планирует открыть границу для российских туристов.

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