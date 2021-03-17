«Соблюсти баланс интересов»: в Госдуме оценили идею выходного в День космонавтики

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Баланс интересов трудящихся, работодателей и правительства нужно соблюсти для того, чтобы можно было сделать День космонавтики выходным. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с «Москвой 24».

В настоящее время проходит голосование в поддержку идеи сделать 12 апреля нерабочим праздничным днем. Его проводят на сайте Российской общественной инициативы. Председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов считает, что данное предложение можно воплотить в жизнь. Однако при этом нужно соблюсти ряд условий.

— На мой взгляд, было бы правильно, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли — по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя — были выходными, — отметил Вострецов.

При этом он отметил, что для этого надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые уже есть, на выходные дни.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов добавил, что пока инициативы о том, чтобы сделать День космонавтики выходным днем, не поступало.

— Конечно, 12 апреля должно быть праздничным днем, но что касается дополнительного выходного, то это предмет обсуждения и соблюдения баланса интересов и работников, и работодателей, — подчеркнул Нилов.

По словам эксперта, существующие сегодня выходные праздничные дни, занесенные в Трудовой кодекс РФ, получились благодаря процессу объединения всех сторон. Он также отметил, что любой дополнительный выходной становится большой нагрузкой на экономику страны.

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