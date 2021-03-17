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Члена исполкома Олимпийского комитета Власенко арестовали на два месяца
Фото: АГН Москва

Члена исполкома Олимпийского комитета Власенко арестовали на два месяца

Анастасия Волоснова

Происшествия

Члена исполкома Олимпийского комитета Алексея Власенко арестовали до 16 мая 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Басманного районного суда Москвы в среду, 17 марта.

Ранее следствие просило арестовать президента Федерации прыжков в воду Алексея Власенко. В среду, 17 марта, ходатайство об аресте удовлетворили.

Видео: пресс-служба Басманного суда

Власенко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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