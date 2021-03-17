День воды состоится в Дарвиновском музее

Фото: Алексей Пермяков / сайт Дарвиновского музея

Россия, Москва, улица Вавилова, 57с1 Карта всех событий

Вода — источник жизни на земле. Ей — кристально-чистой, морской и пресной, бурлящей и спокойной — посвящен праздник «Всемирный день воды» в Дарвиновском музее.

В субботу, 20 марта, гости музея отправятся в кругосветное путешествие по планете и познакомятся с удивительными обитателями Мирового океана, приняв участие в разнообразных «водных» играх, мастер-классах и викторинах.

Юным биологам придется по душе игра «Чистая рыбалка» и занятие «Живая капля», где с помощью микроскопов они понаблюдают за пойманными в московских водоемах мелкими ракообразными.

С помощью многочисленных опытов с водой ребята создадут собственное облако и узнают, почему не тонет лед и можно ли налить воду в стакан выше кромки.

Взрослых посетителей праздника не оставит равнодушными научно-популярная лекция «Невидимые обитатели океана в жизни всех остальных», где они узнают, какие достижения науки позволяют людям исследовать и открывать все больше удивительных и разнообразных обитателей водной толщи нашей голубой планеты.

Кроме того, в программе праздника мастер-классы «Морские обитатели» и «Радужные плавнички», мастерская художника «Обитатели водоема», викторина «Рыбы наших водоемов» и акция раздельного сбора отходов от команды «Ломоносов разделяет».

Самым смелым гостям музей предложит отправиться на поиски «Черной жемчужины», где встреча с удивительными обитателями Мирового океана — гигантским двустворчатым моллюском, самой древней амфибией, огромной пресноводной рыбой — гарантирована. Кстати, нашедшие «Черную жемчужину» получат уникальный музейный документ — личный «Водный паспорт».

Присоединиться к празднику можно будет и в онлайн-формате.

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