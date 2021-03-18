Число случаев коронавируса в мире превысило 120 миллионов

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зафиксировано 120 383 919 заболевших COVID-19.

За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 406 980. Число летальных исходов выросло на 7 492, до 2 664 386 случаев.

Почти половина, 48 процентов, новых случаев инфицирования пришлись на Европу (196 594), на втором месте — Северная и Южная Америка (119 728), на третьем — Восточное Средиземноморье (39 472).

Среди отдельных государств первое место по числу выявленных случаев коронавируса сохраняют США (29 205 543). Затем идут Бразилия (11 519 609), Индия (11 438 734), Россия (4 418 436), Великобритания (4 268 825), Франция (4 037 745), Италия (3 258 770), Испания (3 195 062), Турция (2 911 642), Германия (2 594 764), Колумбия (2 305 884) и Аргентина (2 201 886), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, но остается напряженной. Она также предупредила о рисках появления новых вирусов.

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