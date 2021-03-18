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Аналитик предсказал ослабление рубля к середине 2021 года
Фото: moscow-live

Аналитик предсказал ослабление рубля к середине 2021 года

Виктория Родимкина

Экономика

К середине 2021 года курс доллара может составить 77 рублей, курс евро — 90 рублей. Об этом заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в четверг, 18 марта.

— Вторая половина года традиционно более слабая для рубля, в том числе из-за увеличения выплат по внешнему долгу и дивидендов иностранным инвесторам, — сказал специалист.

Он пояснил, что ослабление рубля также может быть связано с восстановлением экономики и открытием границ других стран. Это приведет к росту спроса на валюту для зарубежных поездок, сообщает «Российская газета».

Ранее курс рубля резко снизился после высказывания президента США Джо Байдена о «вмешательстве» России в выборы в Америке. Доллар дорожал до 74 рублей, цена евро превышала 88 рублей.

Читайте также: Почему курс рубля зависит от высказываний Байдена

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