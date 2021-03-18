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Еще 1760 человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Еще 1760 человек вылечились от коронавируса в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице от коронавируса за сутки вылечились еще 1760 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале в четверг, 18 марта.

Всего число выздоровевших увеличилось до 926 254. За сутки подтверждено 1934 новых случая COVID-19. За минувшие 24 часа госпитализировали 750 человек. Скончались 48 пациентов.

Еще 1760 человек вылечились от коронавируса в МосквеФото: Оперштаб

Оперштаб напомнил, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала процент людей, у которых не вырабатывается иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции.

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