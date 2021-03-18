Коронавирус выявили у 9803 человек за сутки в России

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России выявлено 9,8 тысячи новых случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 18 марта.

За последние сутки зафиксировали 9803 новых случая коронавируса. За минувшие 24 часа от инфекции скончались 460 человек, выздоровели 12 061 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Республике Тыва.

Всего на территории РФ выявили 4 428 239 случаев коронавируса. За все время от COVID-19 умерли 93 824 пациента, выздоровели 4 037 036 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее Роспотребнадзор перечислил самые популярные анализы в пандемию коронавируса.

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