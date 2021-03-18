Фитнес-эксперт объяснила современную моду на спорт

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева рассказала о современной моде на спорт. Об этом сообщил портал Nation News.

Большинство людей старается посещать спортзалы или спортивные занятия. Делают они это не только из-за любви к фитнесу, но и с целью заботы о собственном здоровье. Как пояснила эксперт, тренд на здоровый образ жизни зародился еще 30 лет назад. При этом в последние годы он приобрел значение обязательной части жизни.

— Это одна из потребностей человека — как почистить зубы или принять душ. Фитнес находится в пятерке человеческих необходимостей. Прошлый год показал, что люди, которые обладают хорошим иммунитетом, а также тренировались, гораздо проще и легче переносили локдаун, — подчеркнула Ольга Киселева.

По ее словам, потребительское поведение в спортивной сфере значительно изменилось после пандемии коронавируса. Пока люди не готовы тратить большие деньги на длительные абонементы. При этом мода на фитнес никуда не ушла. Как пояснила специалист, люди хотят быть в тренде.

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