Туристы-экстремалы пожарили сосиски на извергающемся камчатском вулкане

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Любители экстрима приготовили себе обед на извергающемся вулкане на Камчатке. При этом специалисты призывают не повторять таких экспериментов и соблюдать правила безопасности. Об этом сообщил «Царьград».

Активистов, которые жарили сосиски над застывшей лавой, заметили возле Ключевской сопки. Позже туристы сами выложили в Сеть видео процесса. При этом отмечается, что местные жители не особо готовы подвергать себя такой опасности, а вот туристы-путешественники, наоборот, рады сделать что-то необычное. На кадрах видно, как ребята взбираются по кромке кратера. После этого они сняли вылетающие из трещин лавовые «бомбы».

Видео: Telegram-канал «360tv»

В свою очередь опытные скалолазы отметили, что туристы выбрали весьма опасное занятие. Им повезло, что куски быстро вылетающей застывшей лавы не травмировали их. В безветренную погоду, которая установилась на Камчатке 16 марта, посмотреть на чудо природы приехали порядка 50 человек.

Напомним, что 18 февраля на вулкане Ключевском произошел побочный прорыв. Он находится на высоте 2850 метров над уровнем моря, а также состоит из двух параллельных трещин.

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