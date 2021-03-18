Памятник лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову установят в Москве

Портрет профессоров Капицы и Семёнова, Борис Кустодиев, 1921 год

Россия, Москва, улица Косыгина Карта всех событий

В Москве будет установлен памятник лауреату Нобелевской премии по химии Николаю Семенову. Соответствующее решение приняла Комиссия по монументальному искусству.

Памятник установят на улице Косыгина. Монумент поставят за счет бюджета Москвы. Любые члены творческих коллективов, скульпторы и архитекторы могут принять в конкурсе на установку памятника.

Николай Семенов родился 3 апреля 1896 года. Он является одним из основоположников химической физики, автором теории теплового взрыва и теории цепных реакций. Семенов внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Ученый умер в Москве 25 сентября 1986 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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