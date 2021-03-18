Белорусская группа подготовит новую песню для Евровидения

Фото: eurovision.tv

Группа из Белоруссии «Галасы ЗМеста» решила подготовить новую песню для участия в международном музыкальном конкурсе Евровидение. Предыдущую композицию коллектива не пропустили организаторы конкурса, они увидели в ней политический подтекст.

Председатель Белтелерадиокомпании (БТ) Иван Эйсмонт, занимавшийся отбором исполнителя и песни для конкурса, сообщил, что группа уже работает над новым треком.

— Учитывая наше сотрудничество с Европейским вещательным союзом, мы предложили группе «Галасы ЗМеста» предоставить нам какой-нибудь иной вариант. И сейчас, насколько я знаю, над этим идет активная работа, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

При этом председатель БТ не уточнил, работает ли коллектив над новой песней или пытается изменить старую версию трека. В то же время он отметил, что не видит никакого политического подтекста в песне, представленной ранее на конкурс.

Ранее Европейский вещательный союз попросил Белоруссию изменить текст песни «Я научу тебя», а также пригрозил дисквалификацией в случае отказа. Там отметили, что экспертиза песни группы «Галасы ЗМеста» показала, что композиция не соответствует правилам, а именно ставит под сомнение «неполитический характер конкурса». Белорусам предложили внести изменения до 15 марта или просто заменить песню.

Напомним, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке. Группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в проекте. Фронтмен группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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