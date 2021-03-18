Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Белорусская группа подготовит новую песню для Евровидения
Фото: eurovision.tv

Белорусская группа подготовит новую песню для Евровидения

Юлия Курганова

Музыка

Группа из Белоруссии «Галасы ЗМеста» решила подготовить новую песню для участия в международном музыкальном конкурсе Евровидение. Предыдущую композицию коллектива не пропустили организаторы конкурса, они увидели в ней политический подтекст.

Председатель Белтелерадиокомпании (БТ) Иван Эйсмонт, занимавшийся отбором исполнителя и песни для конкурса, сообщил, что группа уже работает над новым треком.

— Учитывая наше сотрудничество с Европейским вещательным союзом, мы предложили группе «Галасы ЗМеста» предоставить нам какой-нибудь иной вариант. И сейчас, насколько я знаю, над этим идет активная работа, — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

При этом председатель БТ не уточнил, работает ли коллектив над новой песней или пытается изменить старую версию трека. В то же время он отметил, что не видит никакого политического подтекста в песне, представленной ранее на конкурс.

Ранее Европейский вещательный союз попросил Белоруссию изменить текст песни «Я научу тебя», а также пригрозил дисквалификацией в случае отказа. Там отметили, что экспертиза песни группы «Галасы ЗМеста» показала, что композиция не соответствует правилам, а именно ставит под сомнение «неполитический характер конкурса». Белорусам предложили внести изменения до 15 марта или просто заменить песню.

Напомним, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке. Группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в проекте. Фронтмен группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

Читайте также: Представитель Манижи Майя Серикова отреагировала на возможную проверку СК

БелоруссияЕвровидениепесня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте