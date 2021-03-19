Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1-й Фрезерная улица, 2/1, строение 28. Карта всех событий

Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось на 1-й Фрезерной улице, 2/1, строение 28. Огонь интенсивно распространяется внутри строения.

Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на северо-востоке Москвы. Инцидент возник по адресу улица Академика Комарова, дом 22.

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