Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке столицы

Юлия Курганова

Происшествия
1-й Фрезерная улица, 2/1, строение 28.Карта всех событий

Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось на 1-й Фрезерной улице, 2/1, строение 28. Огонь интенсивно распространяется внутри строения.

Информация о пострадавших не поступала, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на северо-востоке Москвы. Инцидент возник по адресу улица Академика Комарова, дом 22.

Читайте также: Пожар произошел в подвальном помещении на юго-востоке Москвы

горит складМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте