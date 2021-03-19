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Пожар на складе с музыкальными инструментами на юго-востоке Москвы потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар на складе с музыкальными инструментами на юго-востоке Москвы потушили

Юлия Курганова

Происшествия
1-й Фрезерная улица, 2/1, строение 28,Карта всех событий

Пожар на складе с музыкальными инструментами на 1-й Фрезерной улице на юго-востоке столицы потушили. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

В 02:32 пожарные ликвидировали возгорание в отдельно стоящем строении. Пострадавших нет. Площадь пожара устанавливается, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на 1-й Фрезерной улице, 2/1, строение 28, произошло возгорание на складе с музыкальным оборудованием. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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