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Синоптики предупредили москвичей о гололедице и снеге 19 марта
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о гололедице и снеге 19 марта

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 19 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура не превысит плюс двух градусов, ночью похолодает до минус 6 градусов. В Подмосковье днем температура поднимется до трех градусов тепла, в ночь на субботу заморозки могут достигать 9 градусов.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.

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