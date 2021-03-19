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«Дорогостоящая процедура»: дерматолог рассказала, как лечат витилиго
Фото: Pexels

«Дорогостоящая процедура»: дерматолог рассказала, как лечат витилиго

Анастасия Колоскова

Здоровье

Дерматолог Мария Верткина рассказала о витилиго, способах его лечения и дала советы людям, страдающим этим заболеванием.

Накануне популярная телеведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее есть нарушение пигментации кожи. В своем Instagram она показала, как борется с витилиго с помощью инъекций плазмы.

По словам Верткиной, витилиго относится к хроническим прогрессирующим заболеваниям. Оно обусловлено разрушением пигментных клеток, которые называются меланоцитами. Клетки перестают вырабатывать меланин, из-за чего и образуются белые пятна.

Дерматолог уточнила, что причины болезни до сих пор не выявлены. Есть предположение, что витилиго может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, поэтому врачи могут назначить дополнительные обследования.

Специалист обратила внимание, что при обнаружении светлых пятен на коже следует незамедлительно обратиться к врачу, в таком случае лечение может оказаться более эффективным.

Она отметила, что при лечении нарушения пигментации используют крема, фототерапию, гормональные средства и ПУВА-терапию.

— В некоторых случаях используется пересадка кожи, но это крайне редко и осуществляется строгий отбор пациентов. За рубежом ведется пересадка меланцитов. Но это тоже большая редкость и достаточно дорогостоящая процедура, — цитирует Марию Верткину Пятый канал.

Врач отметила, что пациентам следует использовать специальные тональные кремы, чтобы преодолеть психологический дискомфорт. Также важно применять солнцезащитные кремы с ультрафиолетовыми блоками, чтобы защитить кожу от обгорания.

Ранее об опасности кожного заболевания витилиго рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

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