Регина Тодоренко рассказала, что страдает неизлечимой болезнью
Известная телеведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам, что страдает неизлечимой болезнью.Заявление об этом она сделала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.
Знаменитость продемонстрировала белое пятно у себя на колене. Подобный симптом характерен для заболевания витилиго.
Тодоренко призналась, несмотря на то, что заболевание считается неизлечимым, она все-таки пытается в ним бороться. Телеведущая записала ролик из медицинского кабинета и показала, как ей вводят в пораженное место специальные препараты.
Стоит отметить, что заболевание нисколько не смущает знаменитость. Даже в этой ситуации она нашла свои плюсы.
— У всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона, — заключила Тодоренко.
Ранее Регина Тодоренко рассказала подписчикам о своем детстве в родной Одессе.
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