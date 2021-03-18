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Регина Тодоренко рассказала, что страдает неизлечимой болезнью
Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко рассказала, что страдает неизлечимой болезнью

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная телеведущая Регина Тодоренко сообщила подписчикам, что страдает неизлечимой болезнью.Заявление об этом она сделала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Знаменитость продемонстрировала белое пятно у себя на колене. Подобный симптом характерен для заболевания витилиго.

Тодоренко призналась, несмотря на то, что заболевание считается неизлечимым, она все-таки пытается в ним бороться. Телеведущая записала ролик из медицинского кабинета и показала, как ей вводят в пораженное место специальные препараты.

Стоит отметить, что заболевание нисколько не смущает знаменитость. Даже в этой ситуации она нашла свои плюсы.

— У всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона, — заключила Тодоренко.

Регина Тодоренко рассказала, что страдает неизлечимой болезньюРегина Тодоренко рассказала о неизлечимой болезни / Фото: Скриншот с Instagram

Ранее Регина Тодоренко рассказала подписчикам о своем детстве в родной Одессе.

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болезньИнстаграмРегина Тодоренко
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