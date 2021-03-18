Врач рассказала об опасности кожного заболевания витилиго

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Одним из самых таинственных заболеваний признано витилиго. Оно проявляется в виде белых пятен на коже. Медицине пока неизвестны причины его образования.

Недавно известная телеведущая Регина Тодоренко заявила, что врачи нашли у нее нарушение пигментации кожи. В своем Instagram она рассказала, что длительное время скрывала пятно на правой ноге. Однако теперь она решила признаться, что борется с витилиго с помощью инъекций плазмы.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала телеканалу «360», что врачи до сих пор не могут дать четкого объяснения, почему у 0,5–1 процента населения возникает данное заболевание.

— Существует множество теорий, но ни одна из них не подтверждена научно. Кто-то говорит, что это иммунное заболевание, кто-то — генетическое, но толком никто ничего не знает, — отметила эксперт.

Притом что витилиго не сопровождается никакими болезненными ощущениями, оно все равно опасно. Участки кожи, которые лишены пигментации, не защищены от ультрафиолета. Страдающим этим заболеванием нужно постоянно пользоваться солнцезащитными средствами.

По словам Татьяны Егоровой, пока нет конкретного лечения от витилиго: ни один способ не зарекомендовал себя в качестве некоего стандарта.

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