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Двое мужчин получили ножевые ранения в ходе семейного конфликта в Москве
Фото: Вечерняя Москва

Двое мужчин получили ножевые ранения в ходе семейного конфликта в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд, 8с2 Карта всех событий

Двое мужчин госпитализированы после домашней ссоры с ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел вечером 17 марта по адресу 2-й Грайвороновский проезд, дом 8, строение 1. Между тремя родственниками завязался конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил двух других ножом. Врачи госпитализировали 56-летнего мужчину с резаной раной шеи и груди и 61-летнего мужчину с колото-резаной раной брюшной полости. Злоумышленник скрылся после содеянного.

Полиция провела оперативно-разыскные мероприятия и задержала подозреваемого. Им оказался родственник потерпевших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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