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Голливудского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании
Фото: instagram/armiehammer

Голливудского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Анастасия Колоскова

Звезды

Полиция проводит проверку в отношении американского актера Арми Хаммера, известного по фильму «Социальная сеть», которого обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам жертвы актера, преступление он совершил еще в апреле 2017 года в Лос-Анджелесе. Женщина призналась, что Хаммер насиловал ее больше четырех часов. При этом он применял по отношению к ней физическую силу и «бил головой об стену».

Знакомство пары состоялось в социальной сети в 2016 году. Через некоторое время у них возникли близкие отношения. Женщина отметила, что актер был жесток и часто оскорблял ее.

Представляющий интересы пострадавшей адвокат уточнил, что необходимую информацию она передала правоохранителям, однако не собирается предъявлять Хаммеру иск.

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