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Любовница Мамаева ответила его жене на обвинение в эскорте
Фото: Instagram / yrypuntocom

Любовница Мамаева ответила его жене на обвинение в эскорте

Анастасия Колоскова

Звезды

Модель Ирен Гарсиа ответила супруге Павла Мамаева Алане, которая обвинила испанку в том, что она является эскортницей.

Девушка рассказала, что живет обычной жизнью и не понимает, почему Алана так агрессивно высказывается в ее адрес. По ее словам, она ответила на ухаживания спортсмена, так как он не сообщил ей о том, что женат.

— Моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка, — заявила Гарсиа.

Модель считает, что супруга Мамаева ведет себя так потому, что боится ее. Ирена призналась, что не собирается поддерживать игру Аланы и отрицать все ее придуманные обвинения.

— Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас, — цитирует Гарсиа «СтарХит».

Испанка ужаснулась недобросовестным поступкам Аланы, которая, по ее словам, даже создала фальшивый Instagram с ее фамилией.

Ранее Тереза Буэйес, адвокат Ирен Гарсия Морено, заявила, что добьется тюремного заключения для Аланы Мамаевой за угрозы расправы в адрес модели.

Напомним, Алана Мамаева обвинила футболиста в измене. Она сообщила, что муж изменил ей на сборах команды «Ростов» в Испании. Позднее Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. Отмечается, что супруга футболиста могла совершить попытку самоубийства.

ПозжеАлана Мамаева объявила, что разводится с супругом «по обоюдному желанию».

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Все достало Алану Мамаеву

Колонка обозревателя «ВМ» Анатолий Горняк

Ну все, развод. Супруга известного футболиста-хулигана Павла Мамаева заявила через «Инстаграм», что они с мужем расходятся. «Я не претендую на раздел имущества, не прошу алиментов, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному согласию!» — написала Алана Мамаева и отметила, что адвокаты уже работают. (далее...)

Павел МамаевАлана Мамаевалюбовница
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