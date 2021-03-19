«Невероятный»: поклонники восхитились фотографией Максима Матвеева в майке

Максим Матвеев в роли Артема Стрелецкого / Кадр из сериала «Триггер» / 2018

Актер Максим Матвеев опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий, на которых предстал перед поклонниками в майке, продемонстрировав накачанные руки.

Подписчики не оставили без внимания смелый образ мужа Боярской. Они осыпали актера комплиментами, отметив его мужественность и прекрасную физическую форму.

«Талантливый и харизматичный»; «Какой вы классный»; «Невероятный! Красивый и талантливый!» — написали в комментариях к публикации фолловеры.

Однако нашлись и те, кто не оценил подобного эксперимента.

«На втором фото Максиму будто спину прихватило»; «Деда своего вспомнила, он так же в кресле новости смотрел», — раскритиковали актера подписчики.

Ранее актриса Елизавета Боярская опубликовала стильную фотографию с супругом.

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