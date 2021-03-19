Центробанк рассказал, когда годовая инфляция в РФ достигнет максимума

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Годовая инфляция в России достигнет максимума в марте, далее ожидается ее снижение. Об этом сообщил Банк России в пятницу, 19 марта.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, это произошло впервые с 2018 года.

— По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет своего максимума в марте и далее будет снижаться, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что в годовом выражении за март инфляция останется на уровне, который близок к текущему.

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