Набиуллина оценила темпы восстановления экономики России

Фото: пресс-служба Совфеда

Экономика РФ вернется к докризисному уровню уже в 2021 году. Об этом рассказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 19 марта.

По ее словам, экономика в России восстанавливается быстрее предполагаемого темпа, Центробанк также ожидает ее дальнейшего роста. Эльвира Набиуллина отметила, что поддержку в восстановлении окажут вакцинация граждан от коронавирусной инфекции, а также продолжение части льготных госпрограмм, сообщает РИА Новости.

— Экономика растет быстрее ожиданий, и этот рост приобретает более устойчивый характер. Это происходит благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса, — сказала глава Банка России.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, это произошло впервые с 2018 года.

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