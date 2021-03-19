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Набиуллина заявила, что туризм оказался не готов к возросшему спросу
Фото: АГН Москва

Набиуллина заявила, что туризм оказался не готов к возросшему спросу

Никита Абрамов

Туризм

Туристическая инфраструктура оказалась не готова к возросшему спросу, что отразилось на подорожании путевок. Об этом в пятницу, 19 марта, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

— Предприятиям требуется время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса, найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объемы выпуска. Наглядным примером является сектор внутреннего туризма, — рассказала Набиуллина во время пресс-конференции.

По ее словам, переключение потока туристов произошло очень быстро и внезапно, чего туристическая инфраструктура не ожидала.

Спрос на данный момент восстанавливается довольно уверенно, а для восстановления предложений нужно больше времени, пишет РИА Новости.

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экономикатуризмЭльвира Набиуллина
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