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Власти Швейцарии заявили, что новые штаммы COVID смертельнее, чем оригинальный вирус
Фото: pixabay / Thiago Lazarino

Власти Швейцарии заявили, что новые штаммы COVID смертельнее, чем оригинальный вирус

Никита Абрамов

Здоровье

Согласно результатам исследований, новые штаммы COVID-19 оказались более смертельными, чем оригинальная версия вируса. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказал федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе.

— Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50 процентов, — цитирует Берсе РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во Франции появился штамм коронавируса, который довольно сложно выявить с помощью обычных ПЦР-тестов.

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