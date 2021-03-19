МИД РФ прокомментировал назначение Мезенцева на пост госсекретаря Союзного государства

Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва убеждена, что Дмитрий Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

МИД РФ признателен Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского сотрудничества. Отмечается, что Дмитрий Мезенцев обеспечит преемственность работы на посту государственного секретаря.

— Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства. На этой должности он сменил Григория Рапоту.

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