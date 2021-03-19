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МИД РФ прокомментировал назначение Мезенцева на пост госсекретаря Союзного государства
Фото: Пресс-служба Совфеда

МИД РФ прокомментировал назначение Мезенцева на пост госсекретаря Союзного государства

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва убеждена, что Дмитрий Мезенцев на посту госсекретаря Союзного государства продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

МИД РФ признателен Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского сотрудничества. Отмечается, что Дмитрий Мезенцев обеспечит преемственность работы на посту государственного секретаря.

— Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства. На этой должности он сменил Григория Рапоту.

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