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Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 21 марта
Фото: gov.spb.ru

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 21 марта

Юлия Курганова

Транспорт
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Лесной Городок Карта всех событий

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 21 марта. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, в субботу, 20 марта, с 22:55 до 9:55 воскресенья, 21 марта, в связи с работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево» изменят расписание Киевского направления. У части поездов, которые следуют на участке Солнечная — Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания.

Для удобства пассажиров 21 марта запустят компенсационные автобусы.

Отмечается, что автобусы «Лесной Городок — Киевский вокзал» отправятся в 5:25, 7:20, 7:45, 8:50 и 9:35, а по маршруту «Апрелевка — Киевский вокзал» — в 6:40, 8:00 и 9:00. Для проезда пассажирам нужно будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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