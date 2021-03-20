Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 21 марта

Фото: gov.spb.ru

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Лесной Городок Карта всех событий

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 21 марта. Об этом сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Так, в субботу, 20 марта, с 22:55 до 9:55 воскресенья, 21 марта, в связи с работами по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево» изменят расписание Киевского направления. У части поездов, которые следуют на участке Солнечная — Апрелевка, изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту. Несколько рейсов будут выведены из расписания.

Для удобства пассажиров 21 марта запустят компенсационные автобусы.

Отмечается, что автобусы «Лесной Городок — Киевский вокзал» отправятся в 5:25, 7:20, 7:45, 8:50 и 9:35, а по маршруту «Апрелевка — Киевский вокзал» — в 6:40, 8:00 и 9:00. Для проезда пассажирам нужно будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Читайте также: Компенсационные автобусы пустят по маршруту закрытого участка Калужско-Рижской линии метро