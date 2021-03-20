Пуск ракеты «Союз» с Байконура перенесли на 21 марта

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и почти 40 зарубежными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур произойдет в резервную дату — воскресенье, 21 марта. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, 20 марта.

Специалисты зафиксировали скачок напряжения перед моментом старта, поэтому его перенесли на резервный день. В этому году запуск «Союза» станет четвертым космическим пуском России, всего на год запланировано 29 стартов.

Задачей «Фрегата» является выведение на целевую орбиту спутников, которые летят на борту ракеты. Так, во время следующего запуска на орбите окажутся спутники Японии, Южной Кореи, ОАЭ, Италии, Великобритании и других стран, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о новом дизайне ракеты «Союз».

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