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Еще 1728 случаев коронавируса выявили в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1728 случаев коронавируса выявили в Москве

Анастасия Колоскова

Общество

В Москве за минувшие сутки выявили 1728 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 марта, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.

Столица лидирует по числу выявленных пациентов с коронавирусом за сутки, опережая Санкт-Петербург и Московскую область, где зафиксировали 899 и 651 новый случай COVID-19 соответственно.

Всего за последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса.

Ранее инфекционист спрогнозировал подъем заболеваемости коронавирусом в России.

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