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Посол России в США покинул посольство и выехал в Москву для консультаций
Фото: Минобороны РФ

Посол России в США покинул посольство и выехал в Москву для консультаций

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Посол России в США Анатолий Антонов покинул посольство в Вашингтоне и выехал в Москву для консультаций. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 20 марта.

Автомобиль Антонова выехал с территории посольства в субботу, 20 марта. Посол помахал журналистам из окна машины. На вопрос о своем настроении Антонов жестом показал, что оно отличное, отказавшись от других комментариев.

Посла ожидают в Москве в воскресенье, 21 марта, для консультаций после резкого высказывания президента США Джо Байдена.

Напомним, Байден заявил, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Позднее Путин прокомментировал высказывания Байдена в свой адрес. Он пожелал американскому президенту здоровья и предложил побеседовать в онлайн-формате. Президент США пообещал «в какой-то момент» переговорить с российским лидером.

Читайте также: Конгрессмен США с иронией отреагировал на отказ Байдена пообщаться с Путиным

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