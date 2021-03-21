«Надо меньше бояться этой заразы»: телеведущий Петр Кулешов привился от COVID-19

Фото: instagram.com/peter_kuleshov

Ведущий телепередачи «Своя игра» Петр Кулешов привился от COVID-19. Об этом сообщил RT.

— В условиях пандемии коронавирусной инфекции мы все чудовищно страдаем, потому что не можем свободно передвигаться. Поэтому, если есть такая возможность — меньше бояться этой заразы, сделайте прививку. Я прошел вакцинацию! — пояснил Кулешов.

По его словам, в этом нет ничего страшного. Он также отметил, что в медицинском учреждении встретил много представителей «серебряного» возраста, которые рассказали ему, что делают прививку от коронавируса, поскольку хотят свободно ходить по улице и перемещаться по городу либо за его пределами.

— Почитайте, что говорят о прививке умные врачи. Проконсультируйтесь со своими знакомыми специалистами, — посоветовал телеведущий.

При этом в вопросе здоровья он рекомендовал вести себя рационально и включать здравый смысл.

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