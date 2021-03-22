Около 5,3 тысячи мутаций коронавируса выявили в России

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Около 5,3 тысячи мутаций COVID-19 выявили в России. Об этом рассказал глава центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса с участием президента России Владимира Путина.

Уточняется, что из выявленных мутаций 50 относятся к «британскому» штамму.

— В подавляющем большинстве данные замены не приводят к изменению свойств вируса с эпидемиологической точки зрения, при этом на сегодня уже выявлено более 50 вариантов «британского» штамма, три случая «южноафриканского» штамма и более 20 вариантов вируса, требующих углубленного изучения, — приводит РИА Новости слова Максютова.

Ранее Путин сообщил, что 4,3 миллиона россиян полностью вакцинировались от COVID-19.

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