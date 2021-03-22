Татьяна Голикова: Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ может быть достигнут к августу

Фото: Правительство РФ

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть достигнут к июлю–августу 2021 года. Об этом в понедельник, 22 марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Мы считаем, что это июль–август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки, — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ. Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря работе специалистов, медиков и фармацевтических компаний. Также он выразил мнение, что значительную роль в стабилизации ситуации с коронавирусом сыграла массовая вакцинация населения.

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