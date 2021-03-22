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Вакцину от COVID-19 центра Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вакцину от COVID-19 центра Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта

Анастасия Волоснова

Здоровье

Вакцину от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова планируют запустить в гражданский оборот до конца марта 2021 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров во время совещания по вопросам вакцинации против COVID-19.

— Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, — отметил Мантуров.

Он добавил, что до конца 2021 года центр собирается выпустить как минимум десять миллионов доз препарата. Увеличение объема производства возможно из-за расширения технологической базы, уточнил Мантуров.

— Для увеличения объемов также привлекаем в качестве индустриального партнера компанию «Нанолек» в Кирове, — приводит РИА Новости слова Мантурова.

Ранее сообщалось, что партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова уже произвели в России.

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