Вакцину от COVID-19 центра Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта
Вакцину от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова планируют запустить в гражданский оборот до конца марта 2021 года. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров во время совещания по вопросам вакцинации против COVID-19.
— Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, — отметил Мантуров.
Он добавил, что до конца 2021 года центр собирается выпустить как минимум десять миллионов доз препарата. Увеличение объема производства возможно из-за расширения технологической базы, уточнил Мантуров.
— Для увеличения объемов также привлекаем в качестве индустриального партнера компанию «Нанолек» в Кирове, — приводит РИА Новости слова Мантурова.
Ранее сообщалось, что партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова уже произвели в России.
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