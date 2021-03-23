Столичные педагоги одержали победу во всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

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Московские педагоги стали победителями во всероссийском конкурсе «Учитель будущего». В финале в Санкт-Петербурге за первое место боролись 102 команды из разных уголков России.

В завершающем этапе кандидаты проходили три испытания. Им нужно было подготовить междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и поучаствовать в конференции в качестве спикеров.

Одним из победителей оказалась команда педагогов Цифровой школы. Они подготовили междисциплинарный урок «Открой Россию», в рамках которого рассказали о культуре и географии некоторых субъектов страны. Благодаря учителям ученики смогли попробовать себя в качестве цифровых журналистов и промышленных дизайнеров, создать туристическую бренд-стратегию регионов.

По словам капитана команды Цифровой школы, учительницы русского языка и литературы Элины Стрейкмане, участие в этапах конкурса — хорошая возможность прокачать навыки командной работы.

— Мы формируем у школьников навыки XXI века, говорим о важности коммуникации, критического мышления, поэтому должны в совершенстве владеть этими навыками сами, — подчеркнула Стрейкмане.

Победителем конкурса также стала команда столичной школы на юго-востоке имени маршала В. И. Чуйкова и школы № 1357 «На Братиславской». Участники отметили, что занять призовое место им помогла московская система образования — ее развитие, новые подходы и технологии обучения.

В конкурсе одержали победу 30 команд из 19 субъектов России. В целом в мероприятии приняли участие более 39 тысяч учителей из 85 регионов страны, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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