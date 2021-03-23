Ученые научились прогнозировать риск смерти при COVID-19 по истории болезни

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Ученые из США и Австрии научились определять вероятность смерти от COVID-19 по истории болезни пациента. Об этом авторы исследования написали в научном журнале Nature.

Оценка вероятности летального исхода происходит на основе данных о предыдущих заболеваниях, которые перенес человек. Расчет производит созданная учеными компьютерная модель. При разработке программы были использованы 16,7 тысячи электронных медкарт пациентов. После обработки данных медкарт и анализа полученных сведений ученые выявили 46 заболеваний, которые в той или иной степени влияют на вылечивание после заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Согласно результатам, полученным в ходе исследований, максимальный риск смерти от COVID-19 у пациентов, страдающих болезнью почек, сердечной недостаточностью, гипертонией, мерцательной аритмией или аневризмой брюшной аорты.

Кроме того, специалисты из США и Австрии определили ряд демографических факторов, которые также оказывают влияние на вероятность риска смерти от COVID-19. К ним относится возраст, наличие или отсутствие в истории болезни диабета или пневмонии, написали ученые в публикации.

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