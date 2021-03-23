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Специалисты завершили очистку заиленной части реки Яузы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты завершили очистку заиленной части реки Яузы

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Олений Вал Карта всех событий

В Москве завершена очистка наиболее заиленной части русла реки Яузы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что за несколько месяцев специалистам удалось извлечь более 40 тысяч кубометров ила. Работы проводились от улицы Олений Вал до гидроузла в районе набережной Академика Туполева протяженностью 6,5 километра.

— Теперь пропускная способность реки увеличена, что особенно важно в период весеннего паводка. Благоприятно изменилась и экологическая среда водного объекта, — говорится в сообщении.

Специалисты завершили очистку заиленной части реки ЯузыФото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Кроме того, речная вода стала более прозрачной. Также улучшилось прохождение ультрафиолетовых лучей, что способствует обогащению водного объекта кислородом.

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