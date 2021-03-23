Эксперт призвал не откладывать покупку одежды и обуви до лета

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Спрос на одежду и обувь может значительно возрасти этой весной. Желающим приобрести товары легкой промышленности лучше поторопиться. Об этом «Вечерней Москве» сказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Повышение спроса на одежду и обувь возникнет из-за подорожания хлопка и каучука на 20-35%. Эксперт объяснил увеличение стоимости сырья ростом цен на топливо и транспорт, а также неурожаем. Он предположил, что данная ситуация сподвигнет на ранние покупки тех, кто планировал закупаться указанными товарами ближе к летнему сезону.

— Если граждане планировали покупать что-то из продукции легкой промышленности (одежду, обувь), лучше не откладывать, а сделать это сейчас, — посоветовал Павлов.

По словам эксперта, россиянам стоит ждать повышения цен как на отечественные, так и на импортные продукты производства.

— Не все сырье выращивается в России, соответственно, подорожание коснется всех товаров, — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что торговые компании готовятся к индексированию новых цен на одежду, обувь, аксессуары.

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