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Адвокат объяснила, в каких случаях родителей могут лишить выплат на детей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Адвокат объяснила, в каких случаях родителей могут лишить выплат на детей

Илья Ашуров

Общество

Родители, не имеющие официального дохода, могут лишиться социальных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этих и других особенностях получения детских пособий рассказала адвокат Яна Любимова.

Отсутствие официального дохода станет преградой для получения выплат, предусмотренных государством для семей, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. Однако есть ряд исключений. Например, если родитель имеет статус безработного, не превышающий полгода, осуществляет уход за ребенком до трех лет или инвалидом, а также находится в социально сложной ситуации.

По словам Любимовой, в выплатах, скорее всего, будет отказано, если семья имеет в собственности несколько квартир (или домов), а также автомобилей. Кроме того, важным фактором при решении о выплате пособия будет информация о том, кто осуществляет уход за ребенком. Например, если родитель трудится неполный рабочий день, а в его свободные часы за ребенком смотрит другой член семьи, то в выплате, вероятно, будет отказано, приводит слова адвоката «Прайм».

Ранее сообщалось, что для определения степени нуждаемости семьи в выплатах будет проводиться проверка доходов за последние четыре месяца.

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