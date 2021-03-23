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Квадрига Аполлона исчезнет со сторублевой купюры
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Квадрига Аполлона исчезнет со сторублевой купюры

Илья Ашуров

Общество

Сторублевая купюра будет выполнена в новом дизайне. В частности, на ее лицевой стороне больше не будет квадриги Аполлона на фронтоне Большого театра. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Квадриги Аполлона на лицевой стороне новой 100-рублевой купюры не будет, — приводит слова источника РИА Новости.

Ранее зампред ЦБ Михаил Алексеев рассказал о планах модернизировать российские банкноты. Сообщалось, что обновленный банкнотный ряд в России будет стилистически напоминать дизайн купюр номиналом 200 и 2000 рублей и иметь такой же защитный комплекс.

Читайте также: В ЦБ рассказали, как поступить с фальшивой купюрой

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